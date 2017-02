These are Dairy Queen’s 50 most caloric items — and not a single dessert makes the top 10

Fans of Dairy Queen and lovers of savings can celebrate. The fast food and ice cream chain started off 2017 by adding a new $5 Buck Lunch. DQ patrons can now order a deluxe bacon cheeseburger, side of fries, drink and small sundae for only $5.

But despite its low cost, the meal’s calorie count remains high: If ordered with a Diet Coke, the new $5 Buck Lunch contains 1,070 calories, 50 grams of fat and 1,815 milligrams of sodium.

The data analysts at HealthGrove, a health research site by Graphiq, combed through Dairy Queen’s menu to find the 50 most caloric food and dessert items. The foods are ranked by increasing calorie counts. When ties occur, items are ordered by larger amounts of fat, sodium and sugar.

Based on a 2,000-calorie diet, the top five items on this list contain over half the day’s worth of calories and over 80 percent of the daily recommended value of fat. Surprisingly, not a single dessert item breaks into the top 10 most caloric offenders. So, if you want to cut out some extra calories, you may want to skip dinner and go straight to dessert.

Note: All data was collected on 1/12/2017 from Dairy Queen’s nutrition and allergens document. The document only includes permanent menu items and may not include limited-time offers.

50. Cheese Curds, Regular

Calories: 530

530 Fat: 38 grams

38 grams Sodium: 1,110 milligrams

1,110 milligrams Sugar: 1 gram

49. Chocolate Shake, Small

Calories: 540

540 Fat: 19 grams

19 grams Sodium: 220 milligrams

220 milligrams Sugar: 68 grams

48. Chocolate Coated Waffle Cone with Soft Serve

Calories: 540

540 Fat: 21 grams

21 grams Sodium: 160 milligrams

160 milligrams Sugar: 57 grams

47. Triple Chocolate Brownie Treat

Calories: 540

540 Fat: 25 grams

25 grams Sodium: 280 milligrams

280 milligrams Sugar: 57 grams

46. Turkey BLT

Calories: 550

550 Fat: 26 grams

26 grams Sodium: 1,420 milligrams

1,420 milligrams Sugar: 3 grams

45. Caramel Shake, Small

Calories: 560

560 Fat: 20 grams

20 grams Sodium: 240 milligrams

240 milligrams Sugar: 67 grams

44. Hot Fudge Shake, Small

Calories: 560

560 Fat: 22 grams

22 grams Sodium: 240 milligrams

240 milligrams Sugar: 63 grams

43. Ham Ultimate Breakfast Burrito

Calories: 560

560 Fat: 27 grams

27 grams Sodium: 1,540 milligrams

1,540 milligrams Sugar: 2 grams

42. Apple Tart

Calories: 570

570 Fat: 26 grams

26 grams Sodium: 290 milligrams

290 milligrams Sugar: 47 grams

41. Chicken Sandwich, Crispy

Calories: 570

570 Fat: 32 grams

32 grams Sodium: 1,000 milligrams

1,000 milligrams Sugar: 4 grams

40. Reese’s Peanut Butter Cups Blizzard Treat, Small

Calories: 580

580 Fat: 24 grams

24 grams Sodium: 290 milligrams

290 milligrams Sugar: 68 grams

39. Pork Tenderloin Sandwich

Calories: 580

580 Fat: 34 grams

34 grams Sodium: 910 milligrams

910 milligrams Sugar: 6 grams

38. Double Cheeseburger

Calories: 580

580 Fat: 34 grams

34 grams Sodium: 1,180 milligrams

1,180 milligrams Sugar: 7 grams

37. 1/4 lb. Mushroom Swiss GrillBurger

Calories: 590

590 Fat: 36 grams

36 grams Sodium: 620 milligrams

620 milligrams Sugar: 8 grams

36. Heath Blizzard Treat, Small

Calories: 600

600 Fat: 26 grams

26 grams Sodium: 300 milligrams

300 milligrams Sugar: 73 grams

35. Snickers Blizzard Treat, Small

Calories: 610

610 Fat: 21 grams

21 grams Sodium: 260 milligrams

260 milligrams Sugar: 78 grams

34. Oreo Cookies Blizzard Treat, Small

Calories: 620

620 Fat: 24 grams

24 grams Sodium: 350 milligrams

350 milligrams Sugar: 66 grams

33. Chocolate Xtreme Blizzard Treat, Small

Calories: 620

620 Fat: 28 grams

28 grams Sodium: 300 milligrams

300 milligrams Sugar: 68 grams

32. Sausage Ultimate Breakfast Burrito

Calories: 620

620 Fat: 33 grams

33 grams Sodium: 1,370 milligrams

1,370 milligrams Sugar: 1 gram

31. 1/4 lb. Bacon Cheese GrillBurger

Calories: 620

620 Fat: 35 grams

35 grams Sodium: 1,250 milligrams

1,250 milligrams Sugar: 12 grams

30. Chicken Mozzarella Artisan-Style Sandwich

Calories: 640

640 Fat: 25 grams

25 grams Sodium: 1,530 milligrams

1,530 milligrams Sugar: 34 grams

29. Fudge Stuffed Cookie Dessert

Calories: 640

640 Fat: 33 grams

33 grams Sodium: 380 milligrams

380 milligrams Sugar: 55 grams

28. Bacon Ultimate Breakfast Burrito

Calories: 640

640 Fat: 35 grams

35 grams Sodium: 1,500 milligrams

1,500 milligrams Sugar: 1 gram

27. Ultimate Hashbrown Platter

Calories: 640

640 Fat: 42 grams

42 grams Sodium: 1,380 milligrams

1,380 milligrams Sugar: 2 grams

26. Peanut Butter Shake, Small

Calories: 650

650 Fat: 34 grams

34 grams Sodium: 370 milligrams

370 milligrams Sugar: 55 grams

25. Brownie Batter Blizzard Treat, Small

Calories: 660

660 Fat: 27 grams

27 grams Sodium: 340 milligrams

340 milligrams Sugar: 71 grams

24. Turtle Pecan Cluster Blizzard Treat, Small

Calories: 670

670 Fat: 31 grams

31 grams Sodium: 270 milligrams

270 milligrams Sugar: 69 grams

23. Sausage Biscuit Twin Pak

Calories: 670

670 Fat: 38 grams

38 grams Sodium: 1,300 milligrams

1,300 milligrams Sugar: 1 gram

22. Biscuits & Gravy

Calories: 680

680 Fat: 37 grams

37 grams Sodium: 1,850 milligrams

1,850 milligrams Sugar: 3 grams

21. Ultimate Hashbrown Platter, Ham

Calories: 700

700 Fat: 44 grams

44 grams Sodium: 2,140 milligrams

2,140 milligrams Sugar: 3 grams

20. Cookie Dough Blizzard Treat, Small

Calories: 710

710 Fat: 28 grams

28 grams Sodium: 390 milligrams

390 milligrams Sugar: 77 grams

19. Peanut Buster Parfait

Calories: 710

710 Fat: 30 grams

30 grams Sodium: 340 milligrams

340 milligrams Sugar: 69 grams

18. Pancake Platter with Bacon

Calories: 730

730 Fat: 42 grams

42 grams Sodium: 1,970 milligrams

1,970 milligrams Sugar: 11 grams

17. DQ Ultimate Burger

Calories: 740

740 Fat: 48 grams

48 grams Sodium: 1,480 milligrams

1,480 milligrams Sugar: 6 grams

16. Country Platter

Calories: 760

760 Fat: 38 grams

38 grams Sodium: 1,510 milligrams

1,510 milligrams Sugar: 2 grams

15. Mega Chili Cheese Hot Dog

Calories: 760

760 Fat: 49 grams

49 grams Sodium: 1,570 milligrams

1,570 milligrams Sugar: 6 grams

14. Salted Caramel Truffle Blizzard Treat, Small

Calories: 780

780 Fat: 36 grams

36 grams Sodium: 530 milligrams

530 milligrams Sugar: 115 grams

13. Brownie Cookie Dough Blizzard Treat, Small

Calories: 79

79 Fat: 33 grams

33 grams Sodium: 410 milligrams

410 milligrams Sugar: 84 grams

12. 1/2 lb. Cheese GrillBurger

Calories: 800

800 Fat: 49 grams

49 grams Sodium: 1,110 milligrams

1,110 milligrams Sugar: 12 grams

11. M&M’s Chocolate Candy Blizzard Treat, Small

Calories: 810

810 Fat: 35 grams

35 grams Sodium: 450 milligrams

450 milligrams Sugar: 81 grams

10. Ultimate Hashbrown Platter, Sausage Patties

Calories: 810

810 Fat: 56 grams

56 grams Sodium: 1,800 milligrams

1,800 milligrams Sugar: 2 grams

9. Country Platter with Ham

Calories: 850

850 Fat: 42 grams

42 grams Sodium: 2,350 milligrams

2,350 milligrams Sugar: 2 grams

8. Steak Finger Basket

Calories: 910

910 Fat: 48 grams

48 grams Sodium: 2,210 milligrams

2,210 milligrams Sugar: 2 grams

7. 1/2 lb. FlameThrower GrillBurger

Calories: 970

970 Fat: 68 grams

68 grams Sodium: 1,580 milligrams

1,580 milligrams Sugar: 9 grams

6. Chicken Strip Basket, 4-piece

Calories: 1,000

1,000 Fat: 49 grams

49 grams Sodium: 2,530 milligrams

2,530 milligrams Sugar: 2 grams

5. Chili Cheese Fries

Calories: 1,000

1,000 Fat: 52 grams

52 grams Sodium: 2,280 milligrams

2,280 milligrams Sugar: 4 grams

4. Ultimate Hashbrown Platter, Bacon

Calories: 1,030

1,030 Fat: 77 grams

77 grams Sodium: 2,660 milligrams

2,660 milligrams Sugar: 3 grams

3. Country Platter with Sausage

Calories: 1,060

1,060 Fat: 62 grams

62 grams Sodium: 2,230 milligrams

2,230 milligrams Sugar: 2 grams

2. Country Platter with Bacon

Calories: 1,150

1,150 Fat: 73 grams

73 grams Sodium: 2,790 milligrams

2,790 milligrams Sugar: 2 grams

1. Chicken Strip Basket, 6-piece