These popular potato chip brands have ungodly amounts of calories

No matter which team you are rooting for, we can all agree that delicious snacks are an integral part of Super Bowl fun. After all, what’s a good Super Bowl party without tasty beer, soda, guacamole and snacks?

Unfortunately, many of these snacks come packed with calories, fat and sodium. The day after the big game, our bodies may reprimand us for overindulging — so it might be wise to know which munchies will add the least to our midsections.





The potato chip is a savory snack classic, but just how many calories are you consuming with every handful? HealthGrove, a health data site by Graphiq, ranked potato chip brands based on how many calories they contain per serving size. Chips were then ranked on sodium to break caloric ties. If chips had the same amount of calories and sodium, they were ranked by fat content.

Although most popular potato chips contain a similar amount of calories, certain chips pack an incredibly salty punch. The American Heart Association recommends 1,500 milligrams of sodium per day, and too many servings of these snacks could easily put you over the edge.

49. Trader Joe’s Sweet Potato Tortilla Chips

Serving size: 9 chips

9 chips Calories: 130

130 Sodium: 95 milligrams

95 milligrams Fat: 6 grams

48. Hawaiian Sweet Maui Onion Kettle Style Potato Chips

Serving size: 13 chips

13 chips Calories: 140

140 Sodium: 120 milligrams

120 milligrams Fat: 9 grams

47. Lay’s Buffalo Wings with Ranch Stax Potato Chips

Serving size: 12 chips

12 chips Calories: 140

140 Sodium: 180 milligrams

180 milligrams Fat: 8 grams

46. Lay’s Cheddar Stax Potato Chips

Serving size: 12 chips

12 chips Calories: 140

140 Sodium: 210 milligrams

210 milligrams Fat: 8 grams

45. Lay’s Salt & Vinegar Stax Potato Chips

Serving size: 12 chips

12 chips Calories: 140

140 Sodium: 290 milligrams

290 milligrams Fat: 8 grams

44. Kettle Foods Potato Chips Unsalted

Serving size: 13 chips

13 chips Calories: 150

150 Sodium: 5 milligrams

5 milligrams Fat: 9 grams

43. Snyder of Berlin Hawaiian Sweet Onion Potato Chips

Serving size: 13 chips

13 chips Calories: 150

150 Sodium: 95 milligrams

95 milligrams Fat: 9 grams

42. Snyder of Berlin Original Potato Chips

Serving size: 13 chips

13 chips Calories: 150

150 Sodium: 100 milligrams

100 milligrams Fat: 9 grams

41. Trader Joe’s Ridge Cut Potato Chips with Sea Salt

Serving size: 10 chips

10 chips Calories: 150

150 Sodium: 105 milligrams

105 milligrams Fat: 8 grams

40. Organic Kettle Sea Salt Potato Chips

Serving size: 13 chips

13 chips Calories: 150

150 Sodium: 115 milligrams

115 milligrams Fat: 9 grams

39. Organic Kettle Sea Salt & Black Pepper Potato Chips

Serving size: 13 chips

13 chips Calories: 150

150 Sodium: 115 milligrams

115 milligrams Fat: 9 grams

38. Kettle Foods Krinkle Cut Classic BBQ Potato Chips

Serving size: 9 chips

9 chips Calories: 150

150 Sodium: 125 milligrams

125 milligrams Fat: 9 grams

37. Kettle Foods Honey Dijon Potato Chips

Serving size: 13 chips

13 chips Calories: 150

150 Sodium: 125 milligrams

125 milligrams Fat: 9 grams

36. Kettle Foods Backyard BBQ Potato Chips

Serving size: 13 chips

13 chips Calories: 150 grams

150 grams Sodium: 125 milligrams

125 milligrams Fat: 9 grams

35. Snyder of Berlin Honey BBQ Potato Chips

Serving size: 17 chips

17 chips Calories: 150

150 Sodium: 130 milligrams

130 milligrams Fat: 10 grams

34. Maui Style Original Potato Chips

Serving size: 14 chips

14 chips Calories: 150

150 Sodium: 140 milligrams

140 milligrams Fat: 9 grams

33. Lay’s Original Stax Potato Chips

Serving size: 12 chips

12 chips Calories: 150

150 Sodium: 140 milligrams

140 milligrams Fat: 8 grams

32. Kettle Foods Sour Cream & Onion Potato Chips

Serving size: 13 chips

13 chips Calories: 150

150 Sodium: 140 milligrams

140 milligrams Fat: 9 grams

31. Kettle Foods New York Cheddar Potato Chips

Serving size: 13 chips

13 chips Calories: 150

150 Sodium: 140 milligrams

140 milligrams Fat: 9 grams

30. Lay’s Barbecue Potato Chips

Serving size: 15 chips

15 chips Calories: 150

150 Sodium: 150 milligrams

150 milligrams Fat: 9 grams

29. Snyder of Berlin Hot & Spicy Jalapeno Potato Chips

Serving size: 13 chips

13 chips Calories: 150

150 Sodium: 170 milligrams

170 milligrams Fat: 9 grams

28. Maui Style Salt & Vinegar Potato Chips

Serving size: 18 chips

18 chips Calories: 150

150 Sodium: 170 milligrams

170 milligrams Fat: 9 grams

27. Lay’s Mesquite Barbecue Stax Potato Chips

Serving size: 12 chips

12 chips Calories: 150

150 Sodium: 180 milligrams

180 milligrams Fat: 9 grams

26. Kettle Brand Krinkle Cut Buffalo Bleu Potato Chips

Serving size: 9 chips

9 chips Calories: 150

150 Sodium: 200 milligrams

200 milligrams Fat: 9 grams

25. Kettle Foods Sea Salt & Vinegar Potato Chips

Serving size: 13 chips

13 chips Calories: 150

150 Sodium: 210 milligrams

210 milligrams Fat: 9 grams

24. Snyder of Berlin BBQ Potato Chips

Serving size: 17 chips

17 chips Calories: 150

150 Sodium: 290 milligrams

290 milligrams Fat: 10 grams

23. Snyder of Berlin Wavy Sour Cream & Onion Potato Chips

Serving size: 16 chips

16 chips Calories: 150

150 Sodium: 310 milligrams

310 milligrams Fat: 9 grams

22. Snyder of Berlin Wavy Cheddar & Sour Cream Potato Chips

Serving size: 16 chips

16 chips Calories: 150

150 Sodium: 340 milligrams

340 milligrams Fat: 9 grams

21. Snyder of Berlin Vlasic Dill Pickle Potato Chips

Serving size: 17 chips

17 chips Calories: 150

150 Sodium: 350 milligrams

350 milligrams Fat: 10 grams

20. Snyder of Berlin Salt & Vinegar Potato Chips

Serving size: 17 chips

17 chips Calories: 150

150 Sodium: 390 milligrams

390 milligrams Fat: 10 grams

19. Terra Sea Salt Sweet Potato Chips

Serving size: 17 chips

17 chips Calories: 160

160 Sodium: 10 milligrams

10 milligrams Fat: 11 grams

18. Lay’s Lightly Salted Potato Chips

Serving size: 15 chips

15 chips Calories: 160

160 Sodium: 85 milligrams

85 milligrams Fat: 10 grams

17. Lay’s Original Kettle Cooked Potato Chips

Serving size: 16 chips

16 chips Calories: 160

160 Sodium: 90 milligrams

90 milligrams Fat: 9 grams

16. Food Should Taste Good Sweet Potato Chips

Serving size: 14 chips

14 chips Calories: 160

160 Sodium: 95 milligrams

95 milligrams Fat: 9 grams

15. Ruffles Sour Cream & Onion Potato Chips

Serving size: 11 chips

11 chips Calories: 160

160 Sodium: 140 milligrams

140 milligrams Fat: 10 grams

14. Lay’s Wavy Ranch Potato Chips

Serving size: 12 chips

12 chips Calories: 160

160 Sodium: 140 milligrams

140 milligrams Fat: 10 grams

13. Lay’s Wavy Hickory BBQ Potato Chips

Serving size: 13 chips

13 chips Calories: 160

160 Sodium: 140 milligrams

140 milligrams Fat: 10 grams

12. Terra Spiced Sweets Potato Chips

Serving size: 1 ounce

1 ounce Calories: 160

160 Sodium: 150 milligrams

150 milligrams Fat: 11 grams

11. Ruffles Original Potato Chips

Serving size: 12 chips

12 chips Calories: 160

160 Sodium: 160 milligrams

160 milligrams Fat: 10 grams

10. Lay’s Sour Cream & Onion Potato Chips

Serving size: 17 chips

17 chips Calories: 160

160 Sodium: 160 milligrams

160 milligrams Fat: 10 grams

9. Lay’s Chile Limon Potato Chips

Serving size: 15 chips

15 chips Calories: 160

160 Sodium: 160 milligrams

160 milligrams Fat: 10 grams

8. Lay’s Original Potato Chips

Serving size: 15 chips

15 chips Calories: 160

160 Sodium: 170 milligrams

170 milligrams Fat: 10 grams

7. Lay’s Cheddar & Sour Cream Potato Chips

Serving size: 15 chips

15 chips Calories: 160

160 Sodium: 170 milligrams

170 milligrams Fat: 10 grams

6. Ruffles Cheddar & Sour Cream Potato Chips

Serving size: 11 chips

11 chips Calories: 160

160 Sodium: 180 milligrams

180 milligrams Fat: 10 grams

5. Lay’s Flamin’ Hot Potato Chips

Serving size: 17 chips

17 chips Calories: 160

160 Sodium: 190 milligrams

190 milligrams Fat: 10 grams

4. Lay’s Limon Potato Chips

Serving size: 17 chips

17 chips Calories: 160

160 Sodium: 200 milligrams

200 milligrams Fat: 10 grams

3. Snyder of Berlin Original Potato Chips

Serving size: 17 chips

17 chips Calories: 160

160 Sodium: 210 milligrams

210 milligrams Fat: 11 grams

2. Lay’s Salt & Vinegar Potato Chips

Serving size: 17 chips

17 chips Calories: 160

160 Sodium: 220 milligrams

220 milligrams Fat: 10 grams

1. Lay’s Dill Pickle Potato Chips