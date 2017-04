These are the most caloric items on that massive Cheesecake Factory menu

As the name suggests, The Cheesecake Factory is best known for its delicious dairy cakes. But the restaurant also offers full-course meals ranging from steak dinners to pastas. And that menu is only getting bigger. It’s clear people love The Cheesecake Factory. Some, so much that they even took their engagement photos there.

But what is the health impact of this Cheesecake Factory love affair on its patrons?

The team at HealthGrove, a health and nutrition data site by Graphiq, decided to investigate the most caloric items on The Cheesecake Factory menu. Using nutrition data from the restaurant, HealthGrove made a list of all the items on the menu containing 1,500 or more calories and ranked them in order of lowest to highest. Note that this doesn’t include beverages, side dishes and shared dishes. Ties were broken based on sodium content, as information about fat was unavailable on the company’s website.

Cheesecake fans will be relieved that the most caloric menu item is not one of the restaurant’s eponymous desserts. In fact, desserts don’t even rank in the top 29 most caloric items on the menu. Dessert-wise, the Chocolate Tower Truffle Cake comes in as the most caloric sweet on the menu, followed (surprisingly) by the healthy-sounding Carrot Cake. Outside of deserts, pasta dishes were among the most caloric at the restaurant, occupying five of the top 10 spots.

53. Garlic Noodles

Menu category: Pasta

Pasta Calories: 1,500

1,500 Sodium: 1,800 milligrams

52. Baja Chicken Hash

Menu category: Sunday brunch

Sunday brunch Calories: 1,500

1,500 Sodium: 1,950 milligrams

51. Chris’ Outrageous Chocolate Cake

Menu category: Specialty desserts

Specialty desserts Calories: 1,510

1,510 Sodium: 580 milligrams

50. Caesar Salad with Chicken

Menu category: Salads

Salads Calories: 1,510

1,510 Sodium: 1,450 milligrams

49. Pasta da Vinci

Menu category: Pasta

Pasta Calories: 1,520

1,520 Sodium: 580 milligrams

58. Hot Fudge Sundae

Menu category: Ice cream delights

Ice cream delights Calories: 1,530

1,530 Sodium: 420 milligrams

57. Thai Chicken Pasta

Menu category: Pasta

Pasta Calories: 1,530

1,530 Sodium: 2,180 milligrams

46. Shrimp and Chicken Gumbo

Menu category: Fish & seafood

Fish & seafood Calories: 1,530

1,530 Sodium: 2,220 milligrams

45. Crispy Spicy Beef

Menu category: Specialties

Specialties Calories: 1,530

1,530 Sodium: 3,380 milligrams

44. Hibachi Steak

Menu category: Steak & chops

Steak & chops Calories: 1,530

1,530 Sodium: 3,720 milligrams

43. Carrot Cake

Menu category: Specialty desserts

Specialty desserts Calories: 1,550

1,550 Sodium: 490 milligrams

42. Chicken Parmesan Sandwich

Menu category: Sandwiches

Sandwiches Calories: 1,570

1,570 Sodium: 2,940 milligrams

41. French Toast with Grilled Ham

Menu category: Sunday brunch

Sunday brunch Calories: 1,570

1,570 Sodium: 3,100 milligrams

40. Double B.B.Q. Bacon Cheeseburger

Menu category: Specialties

Specialties Calories: 1,580

1,580 Sodium: 2,990 milligrams

39. Pasta Carbonara

Menu category: Lunch pasta

Lunch pasta Calories: 1,590

1,590 Sodium: 740 milligrams

38. Steak Diane and Chicken Madeira

Menu category: Factory combinations

Factory combinations Calories: 1,590

1,590 Sodium: 2,480 milligrams

37. Crusted Chicken Romano

Menu category: Specialties

Specialties Calories: 1,610

1,610 Sodium: 1,820 milligrams

36. Monte Cristo Sandwich

Menu category: Sunday brunch

Sunday brunch Calories: 1,620

1,620 Sodium: 2,780 milligrams

35. Pasta Bolognese

Menu category: Pasta

Pasta Calories: 1,640

1,640 Sodium: 1,500 milligrams

34. Grilled Shrimp & Bacon Club

Menu category: Sandwiches

Sandwiches Calories: 1,640

1,640 Sodium: 2,690 milligrams

33. Chicken Madeira and Herb Crusted Salmon

Menu category: Factory combinations

Factory combinations Calories: 1,650

1,650 Sodium: 1,780 milligrams

32. Pan Seared Albacore

Menu category: Fish & seafood

Fish & seafood Calories: 1,650

1,650 Sodium: 1,880 milligrams

31. Miso Salmon

Menu category: Fish & seafood

Fish & seafood Calories: 1,670

1,670 Sodium: 2,420 milligrams

30. Chocolate Tower Truffle Cake

Menu category: Specialty desserts

Specialty desserts Calories: 1,680

1,680 Sodium: 970 milligrams

29. Shepherd’s Pie

Menu category: Specialties

Specialties Calories: 1,680

1,680 Sodium: 4,210 milligrams

28. Garlic Noodles with Shrimp

Menu category: Pasta

Pasta Calories: 1,690

1,690 Sodium: 2,090 milligrams

27. French Toast Napoleon

Menu category: Sunday brunch

Sunday brunch Calories: 1,700

1,700 Sodium: 1,270 milligrams

26. Pan Seared Pork Tenderloin

Menu category: Steak & chops

Steak & chops Calories: 1,700

1,700 Sodium: 1,890 milligrams

25. Sunrise Fiesta Burrito

Menu category: Eggs & omelettes

Eggs & omelettes Calories: 1,720

1,720 Sodium: 4,600 milligrams

24. Steak Diane and Herb Crusted Salmon

Menu category: Factory combinations

Factory combinations Calories: 1,730

1,730 Sodium: 1,990 milligrams

23. Wasabi Crusted Ahi Tuna

Menu category: Fish & seafood

Fish & seafood Calories: 1,750

1,750 Sodium: 1,300 milligrams

22. Spicy Chicken Chipotle Pasta

Menu category: Pasta

Pasta Calories: 1,750

1,750 Sodium: 1,540 milligrams

21. Steak Diane and Shrimp Scampi

Menu category: Factory combinations

Factory combinations Calories: 1,770

1,770 Sodium: 2,120 milligrams

20. Orange Chicken

Menu category: Specialties

Specialties Calories: 1,790

1,790 Sodium: 2,850 milligrams

19. Stuffed Chicken Tortillas

Menu category: Specialties

Specialties Calories: 1,800

1,800 Sodium: 2,850 milligrams

18. Spicy Cashew Chicken

Menu category: Specialties

Specialties Calories: 1,810

1,810 Sodium: 4,450 milligrams

17. Fettuccini with Chicken and Sun-Dried Tomatoes

Menu category: Pasta

Pasta Calories: 1,830

1,830 Sodium: 880 milligrams

16. Shrimp Scampi and Herb Crusted Salmon

Menu category: Factory combinations

Factory combinations Calories: 1,830

1,830 Sodium: 1,420 milligrams

15. Factory Burrito Grande

Menu category: Specialties

Specialties Calories: 1,840

1,840 Sodium: 3,780 milligrams

14. French Toast with Bacon

Menu category: Sunday brunch

Sunday brunch Calories: 1,850

1,850 Sodium: 3,110 milligrams

13. Ranch House Burger

Menu category: Specialties

Specialties Calories: 1,890

1,890 Sodium: 2,830 milligrams

12. Beer Battered Fish & Chips (Lunch portion)

Menu category: Lunch favorites

Lunch favorites Calories: 1,920

1,920 Sodium: 1,480 milligrams

11. Garlic Noodles with Chicken

Menu category: Pasta

Pasta Calories: 1,970

1,970 Sodium: 2,350 milligrams

10. Monte Cristo, Classic Style

Menu category: Sunday brunch

Sunday brunch Calories: 1,970

1,970 Sodium: 2,870 milligrams

9. Morning Quesadilla

Menu category: Eggs & omelettes

Eggs & omelettes Calories: 2,020

2,020 Sodium: 4,350 milligrams

8. Louisiana Chicken Pasta

Menu category: Pasta

Pasta Calories: 2,050

2,050 Sodium: 1,940 milligrams

7. Pasta Carbonara

Menu category: Pasta

Pasta Calories: 2,130

2,130 Sodium: 1,250 milligrams

6. Beer Battered Fish & Chips

Menu category: Specialties

Specialties Calories: 2,160

2,160 Sodium: 1,820 milligrams

5. Farfalle with Chicken and Roasted Garlic

Menu category: Pasta

Pasta Calories: 2,190

2,190 Sodium: 1,830 milligrams

4. Chicken and Biscuits

Menu category: Specialties

Specialties Calories: 2,260

2,260 Sodium: 2,870 milligrams

3. Bistro Shrimp Pasta

Menu category: Pasta

Pasta Calories: 2,290

2,290 Sodium: 820 milligrams

2. Pasta Carbonara with Chicken

Menu category: Pasta

Pasta Calories: 2,290

2,290 Sodium: 1,630 milligrams

1. Beef Ribs